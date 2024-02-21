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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Посты: 1119

Видео: огромный резервуар для жидкого кислорода «лунной» ракеты SLS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отчиталось о создании бака для жидкого кислорода — одного из основных компонентов ракеты SLS (Space Launch System, «Система космических запусков»). Ее задействуют для запуска лунной экспедиции «Артемида III», которая состоится примерно в сентябре 2026 года.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
Бак для жидкого кислорода ракеты SLS / © NASA / Michael DeMocker
Бак для жидкого кислорода ракеты SLS / © NASA / Michael DeMocker

Длина резервуара составляет 15,3 метра, что сравнимо с высотой пятиэтажного дома. В нем хранится кислород, который используют в качестве окислителя для четырех двигателей RS-25. 

© NASA's Marshall Space Flight Center
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