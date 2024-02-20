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Новый оптический прицел поможет снайперам наблюдать за полетом пуль днем и ночью
Американская компания Teledyne FLIR на выставке в Лас-Вегасе представила новый снайперский прицел, с помощью которого можно наблюдать полет пуль днем и ночью на расстоянии до 2200 метров.
Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD представляет собой легкий и компактный инструмент, который разработали для обнаружения, идентификации и поражения целей на расстоянии до 2200 метров.
Одно из ключевых преимуществ нового прицела — его простая интеграция с различными оружейными платформами.
Легко монтируемый на любой рельсовый интерфейс перед существующим прицелом, HISS-HD обеспечивает оптику дальнего действия и дисплей высокой четкости, который гарантирует чистое изображение.
Новый прицел уже вызвал интерес у военных, любителей охоты и стрелкового спорта.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
В последние годы среди ученых звучат опасения по поводу падающего доверия людей к науке. В пандемию Сovid-19, когда многие поддались конспирологическим теориям о коронавирусе, эта обеспокоенность только усилилась. Новое международное исследование показало, как в действительности обстоят дела с авторитетом научного сообщества в мире.
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Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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