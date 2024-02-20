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Новый оптический прицел поможет снайперам наблюдать за полетом пуль днем и ночью

Американская компания Teledyne FLIR на выставке в Лас-Вегасе представила новый снайперский прицел, с помощью которого можно наблюдать полет пуль днем ​​и ночью на расстоянии до 2200 метров.

Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD / © Teledyne FLIR

Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD представляет собой легкий и компактный инструмент, который разработали для обнаружения, идентификации и поражения целей на расстоянии до 2200 метров.

Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD / © Teledyne FLIR

Одно из ключевых преимуществ нового прицела — его простая интеграция с различными оружейными платформами.

Легко монтируемый на любой рельсовый интерфейс перед существующим прицелом, HISS-HD обеспечивает оптику дальнего действия и дисплей высокой четкости, который гарантирует чистое изображение.

Новый прицел уже вызвал интерес у военных, любителей охоты и стрелкового спорта.

Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD / © Teledyne FLIR

© Teledyne FLIR