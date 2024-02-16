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Представлен первый в мире серийный бронированный суперкар Rezvani Beast
Компания Ферриса Резвани представила серийный бронированный суперкар Beast. Он оснащен битурбированным 6,2-литровым V8-двигателем мощностью 1014 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды.
Однако главной особенностью суперкара станет его опциональный набор в духе агента «007», включающий систему ночного видения, тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа.
Помимо этого, Rezvani Beast оснащен сиреной, проблесковыми маячками, громкоговорителем и многим другим.
Rezvani Motors выпустит новый автомобиль ограниченным тиражом в 20 экземпляров.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
На протяжении семи лет группа астрономов охотилась за необычной галактикой в молодой Вселенной в попытке оценить ее возраст. Наконец-то им это удалось. Данные собрали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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