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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +738
Посты: 1412

Представлен первый в мире серийный бронированный суперкар Rezvani Beast

Компания Ферриса Резвани представила серийный бронированный суперкар Beast. Он оснащен битурбированным 6,2-литровым V8-двигателем мощностью 1014 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды.

Сообщество
# Rezvani
# автомобили
# транспорт
Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
Rezvani Beast / © Rezvani Motors  

Однако главной особенностью суперкара станет его опциональный набор в духе агента «007», включающий систему ночного видения, тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа.

Помимо этого, Rezvani Beast оснащен сиреной, проблесковыми маячками, громкоговорителем и многим другим.

Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
Rezvani Beast / © Rezvani Motors  

Rezvani Motors выпустит новый автомобиль ограниченным тиражом в 20 экземпляров.

Руль суперкара Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
Руль суперкара Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
Двигатель суперкара Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
Двигатель суперкара Rezvani Beast / © Rezvani Motors  
© Rezvani Motors  
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