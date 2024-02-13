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Первый выход в открытый космос во время коммерческого полета перенесли
Американский миллиардер Джаред Айзекман, который выступает организатором и спонсором частной коммерческой миссии Polaris Dawn, сообщил, что она состоится не раньше лета 2024 года. Среди прочего планируют совершить первый в истории выход в открытый космос во время коммерческого космического полета.
Polaris Dawn была анонсирована в 2022 году и ставила перед собой довольно амбициозные задачи. Во-первых, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на боту должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и таким образом побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояния, но они делали это во время полетов к Луне, а не на околоземной орбите).
Во-вторых, хотят провести свыше 35 научных экспериментов, чтобы изучить влияние повышенного уровня космического излучения на здоровье астронавтов. В-третьих, собираются совершить выход в открытый космос примерно на высоте 500 километров.
Для осуществления последней задачи планируют использовать скафандры, созданные компанией SpaceX. Однако запуск Polaris Dawn, который был назначен на весну 2024-го, теперь перенесли на середину года — судя по всему, как раз из-за неготовности скафандров.
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