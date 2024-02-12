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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 часа назад
Рейтинг: +109
Посты: 222

SpaceX собрала Starship для третьего испытательного полета

Частная космическая компания SpaceX на своей «Звездной базе» в Бока-Чика (штат Техас) соединила прототип ракеты-носителя Super Heavy под названием Booster 10 с прототипом корабля Ship 28.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship / © NSF
Starship / © NSF

Третий испытательный полет транспортной системы Starship должен состояться до конца февраля. Однако Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пока не выдало лицензию на полет.

Starship / © StarshipGazer
Starship / © StarshipGazer
© NSF
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Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

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Павел Биленко
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Василий Петрович
3 часа назад
Академика им не переплюнуть

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Igor 1991991
3 часа назад
Jerome, У Швейцарии крест белый. А это повязка у медсестры ))))

Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крестУченые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест

Виктор Астахов
3 часа назад
John, если тебе не интересно, то ты лучше ничего и не пиши на тему. Просто тезис про "5 мобилизаций" выглядит глуповато. Это укропы обычно пишут, они

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Владислав Светайло
4 часа назад
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Иван Колупаев
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John, тоскливо же тебе там живется 😏 раз не нашел лучшего занятия чем гадить на бывшую родину и славить новых хозяев. Впрочем что взять с колбасных

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Наташа Подунова
5 часов назад
Sam, вау... я только что очнулась от этого цыганского гипноза и не поняла как ввязалась в диалог с троллем. В следующий раз буду осторожнее.

Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?

Sam Dowson
5 часов назад
Менструацию значит в школах обсуждают, а поллюцию нет? Это дискриминация и сексизм!

Менструация у девочек стала начинаться раньше, чем беседы о половом созревании в школахМенструация у девочек стала начинаться раньше, чем беседы о половом созревании в школах

Валера S
6 часов назад
Дмитрий, скальпель при поломке не может двигаться самостоятельно. И током не бьёт. Здесь как раз похоже что речь про несогласованное с оператором

Робота-хирурга Da Vinci обвинили в убийстве женщиныРобота-хирурга Da Vinci обвинили в убийстве женщины

Дмитрий GF
6 часов назад
Affidavit, вы мне, я вам. Чего ныть то? Я ли это начал?

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Дмитрий GF
6 часов назад
Da Vinci продвинутый манипулятор, а не робот. С таким же успехом можно обвинить в убийстве скальпель или пинцет.

Робота-хирурга Da Vinci обвинили в убийстве женщиныРобота-хирурга Da Vinci обвинили в убийстве женщины

Василий Мусатов
6 часов назад
Надо понимать, что "много пластика" - это много, по сравнению с беспластиковой эпохой. Но в абсолютном количестве в природе он занимает

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Василий Мусатов
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Илья Дзен
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О, теперь ещё и пакет со своим добром тащить)

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Иван Николаев
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Настоящий Кот
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