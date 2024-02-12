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Экспериментальная антенна NASA отслеживает лазерные сообщения из глубокого космоса

Автоматическая межпланетная станция Psyche, которая направляется к астероиду (16) Психея, с помощью современной лазерной системы связи Deep Space Optical Communications (DSOC) ранее передала видео с котиком. Теперь сигналы из глубокого космоса успешно принимает новая гибридная антенна на Земле.

Концепт Deep Space Station-23 — новой антенны в комплексе Deep Space Network в Голдстоуне (штат Калифорния). Она будет обеспечивать связь с миссиями NASA в дальнем космосе с помощью радиоволн и лазеров / © NASA/JPL-Caltech

Во время тестирования новой системы связи ученые уже добились успеха. В ноябре прошлого года DSOC передала на Землю данные с расстояния 31 миллион километров. Этот сигнал из глубокого космоса был получен с помощью двух телескопов в Калифорнии. То есть пришлось задействовать сразу две обсерватории для тестирования новой системы связи.

Поэтому в NASA решили, что лучшее решение для поддержания связи с далекими космическими аппаратами — объединение радио- и лазерных сигналов. Для этого модифицировали параболическую антенну, которая имеет диаметр 34 метра и называется Deep Space Station 13. Она размещена в калифорнийском Комплексе дальней космической связи Голдстоуна. Для испытаний на антенну установили семь сверхточных зеркал, эквивалентных телескопу с апертурой один метр.

Антенна улавливает лазерный луч из космоса и фокусирует его на приемнике в виде камеры с высокой экспозицией, прикрепленной к рефлектору антенны, подвешенному над центром тарелки. Затем сигнал отправляется по оптическому волокну на детектор, чтобы повысить качество обработки информации.

DSOC во время испытания передала на Землю данные с расстояния в 31 миллион километров со скоростью 15,63 мегабита в секунду, что примерно в 40 раз превышает скорости существующих систем радиосвязи, применяемых сегодня на таких дистанциях в космосе.