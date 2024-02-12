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Стали известны некоторые характеристики американского дрона XQ-67A

XQ-67A / © General Atomics / Air Force Research Laboratory

Дрон XQ-67A создавали в рамках секретной программы под названием OBSS (Off-Board Sensing Station, «Внебортовая сенсорная станция»). Ее задача — разработка беспилотника с большим набором датчиков, способного лететь перед пилотируемыми истребителями и передавать на борт ценную информацию о местонахождении воздушных сил и возможностях противника.

XQ-67A будет управляться дистанционно, в отличие от других дронов, предназначенных для автономной или полуавтономной работы. Размер, форма и летно-технические характеристики неизвестны, но, судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети Х, беспилотник разработан с применением стелс-технологии и обладает V-образным хвостовым оперением.