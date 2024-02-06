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В Британии впервые нашли деревянное погребальное ложе римской эпохи

Раскопки и реконструкция погребального ложа / © Mola

Погребальное ложе изготовлено из дуба, имеет резные ножки и шарниры, закрепленные небольшими деревянными колышками. Кровать разобрали перед тем, как положить в могилу взрослого мужчины, который умер в возрасте от 20 до 30 лет.

Никакого другого погребального инвентаря археологи не обнаружили в этом захоронении, зато в других местах кладбища нашли личные предметы, в том числе бусы, стеклянный флакон и керамическую лампу, которая, как считается, относится к самому раннему периоду пребывания римлян в Британии, то есть между 43 и 80 годами нашей эры. Лампа украшена изображением побежденного гладиатора.

Раскопки погребального ложа / © Mola

Реконструкция римского Лондиниума (Лондона) с указанием кладбища / © Mola

Артефакты с римского кладбища: бусы, стеклянный флакон и керамическая лампа / © Mola