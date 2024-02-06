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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +404
Посты: 1108

Фото: марсианский дрон-вертолет Ingenuity на месте последней посадки

Марсоход Perseverance передал на Землю серию снимков поверхности Красной планеты, на которых можно увидеть одинокий роботизированный вертолет Ingenuity на месте его последней посадки. Фото были сделаны 4 февраля 2024 года.

Сообщество
# Ingenuity
# Perseverance
# космос
# Марс
Ingenuity на месте своей последней посадки / © NASA / JPL-Caltech / ASU
Ingenuity на месте своей последней посадки / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Последний, 72-й по счету полет Ingenuity состоялся 18 января 2024 года.

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA хотели удостовериться в готовности беспилотного роботизированного вертолета к новым миссиям после его досрочной посадки, случившейся в начале месяца.

Ingenuity на месте своей последней посадки / © NASA / JPL-Caltech / ASU
Ingenuity на месте своей последней посадки / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Во время испытаний Ingenuity поднялся на высоту 12 метров, но при посадке NASA потеряло связь с вертолетом.

Переданные чуть позже на Землю снимки аппарата показали, что Ingenuity повредил как минимум одну из своих лопастей во время попытки примарситься.

© VideoFromSpaceVideoFromSpace 

Изучив изображения и телеметрию, специалисты пришли к выводу о невозможности продолжения эксплуатации марсианского дрона.

Так Ingenuity завершил свою почти трехлетнюю миссию на Красной планете. 

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Николай Цыгикало
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