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Фото: марсианский дрон-вертолет Ingenuity на месте последней посадки
Марсоход Perseverance передал на Землю серию снимков поверхности Красной планеты, на которых можно увидеть одинокий роботизированный вертолет Ingenuity на месте его последней посадки. Фото были сделаны 4 февраля 2024 года.
Последний, 72-й по счету полет Ingenuity состоялся 18 января 2024 года.
Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA хотели удостовериться в готовности беспилотного роботизированного вертолета к новым миссиям после его досрочной посадки, случившейся в начале месяца.
Во время испытаний Ingenuity поднялся на высоту 12 метров, но при посадке NASA потеряло связь с вертолетом.
Переданные чуть позже на Землю снимки аппарата показали, что Ingenuity повредил как минимум одну из своих лопастей во время попытки примарситься.
Изучив изображения и телеметрию, специалисты пришли к выводу о невозможности продолжения эксплуатации марсианского дрона.
Так Ingenuity завершил свою почти трехлетнюю миссию на Красной планете.
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