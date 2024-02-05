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Фото: первый многоразовый космический челнок Dream Chaser, состыкованный с грузовым модулем Shooting Star

Американская компания Sierra Space опубликовала в социальной сети Х снимки своего космического челнока Dream Chaser, состыкованного с грузовым модулем Shooting Star, который уже успешно прошел вибрационные тесты.

Космический челнок Dream Chaser, состыкованный с грузовым модулем Shooting Star / © Sierra Space

Теперь Dream Chaser ожидают термовакуумные испытания. После этого его соберут до конца и подготовят к запуску на МКС.

Старт должен состояться в апреле 2024 года на американской ракете Vulcan.

Космический челнок Dream Chaser, состыкованный с грузовым модулем Shooting Star / © Sierra Space

Demo-1 проведет 82 дня пристыкованным к станции. Затем он вернется на Землю, совершит посадку на территории Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде, куда ранее приземлялись многоразовые транспортные космические корабли Space Shuttle.