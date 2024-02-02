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Компания Ziyan представила разведывательный дрон-вертолет Shadow S3
Китайский производитель электрических беспилотных летательных аппаратов гражданского и промышленного применения — компания Ziyan — представил новый дрон вертолетного типа Shadow S3.
БПЛА получил обтекаемый фюзеляж дугообразной формы и рулевой винт с каналом. По заявлениям разработчиков, этот дизайн делает устройство безопасным, практичным и долговечным.
Shadow S3 изготовлен из углеродного волокна и способен развивать скорость до 100 километров в час. Время автономного полета — 100 минут.
На борту маленького беспилотника есть камера с функцией машинного зрения, которая позволяют отслеживать и определять цели, вести наблюдение или проводить проверку разных объектов.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Ученые давно заметили, что размеры и породы собак влияют на их болезни и продолжительность жизни. По этой теме есть немало исследований, но многое остается неясным. В новой работе, которая основана на анализе трех обширных массивов данных, документирующих смертность в разных породах по различным причинам, включая рак, рассмотрена связь между размером и весом собачьих пород и риском развития у них онкозаболеваний.
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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