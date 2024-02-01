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В ОАЭ впервые запустили пассажирское железнодорожное сообщение

В Объединенных Арабских Эмиратах запустили первый пассажирский поезд по национальной железной дороге Etihad Rail. Он преодолел путь от Абу-Даби до региона Аль-Данна. Этот маршрут предназначен для работников Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Железная дорога в ОАЭ / © Emirates News Agency

Железная дорога протяженностью 900 километров связала единой сетью все регионы ОАЭ, а также четыре морских порта и логистические центры.

В процессе строительства возвели 593 моста и пробили шесть туннелей. Железнодорожные пути в том числе прошли через скалистые горы в Эль-Фуджайре.

© Emirates News Agency

Согласно плану, на этом железнодорожники ОАЭ не остановятся: пассажирская железная дорога в будущем соединит 11 городов и населенных пунктов государства, а к 2030 году сможет перевозить миллионы пассажиров.