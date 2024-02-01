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В ОАЭ впервые запустили пассажирское железнодорожное сообщение
В Объединенных Арабских Эмиратах запустили первый пассажирский поезд по национальной железной дороге Etihad Rail. Он преодолел путь от Абу-Даби до региона Аль-Данна. Этот маршрут предназначен для работников Национальной нефтяной компании Абу-Даби.
Железная дорога протяженностью 900 километров связала единой сетью все регионы ОАЭ, а также четыре морских порта и логистические центры.
В процессе строительства возвели 593 моста и пробили шесть туннелей. Железнодорожные пути в том числе прошли через скалистые горы в Эль-Фуджайре.
Согласно плану, на этом железнодорожники ОАЭ не остановятся: пассажирская железная дорога в будущем соединит 11 городов и населенных пунктов государства, а к 2030 году сможет перевозить миллионы пассажиров.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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