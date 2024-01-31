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«Хаббл» показал, как может выглядеть Млечный Путь после слияния с галактикой Андромеды
Астрономы, работающие с телескопом «Хаббл», представили новое изображение: на нем запечатлен объект Arp 295, состоящий из трех галактик, расположенных на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли.
Между двумя из трех галактик протянулся поток из звезд и газа длиной 250 тысяч световых лет. Это изображение позволяет представить, что может произойти, когда галактики Млечный Путь и Андромеда столкнутся спустя четыре миллиарда лет.
Группа галактик Arp 295 состоит из трех объектов: Arp 295a, Arp 295c и Arp 295b. В центре изображения видна галактика Arp 295a, из которой выходит длинный поток из звезд и газа. Он, словно своеобразный мост, соединяет Arp 295a с не попавшей в кадр Arp 295b. Оба астрономических объекта находятся в стадии слияния. При этом справа на изображении видна третья галактика в виде бело-синей спирали — Arp 295c.
Обе галактики приблизились друг к другу настолько, чтобы произошло изменение формы Arp 295a и ее соседа, с которым происходит слияние. Это были спиральные галактики, но Arp 295a потеряла спиральные рукава и превратилась в бесформенную неправильную галактику.
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