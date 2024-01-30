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Проект реконструкции египетской пирамиды вызвал споры в Сети
В Египте решили провести реконструкцию пирамиды Микерина на плато Гиза. Глава Управления египетских древностей Мостафой Вазири опубликовал видео, на котором видно, как рабочие выравнивают гранитные блоки в основании пирамиды.
Пирамида изначально была облицована гранитом, но со временем потеряла часть своего покрытия. Цель реконструкции — восстановить первоначальный стиль сооружения.
Это «обновление» продлится три года и станет «подарком Египта миру в XXI веке», заявил Мостафа Вазири, отвечающий за проект. Он заверил, что мы впервые сможем «увидеть пирамиду Микерина такой, как ее построили древние египтяне».
Однако под видео появились десятки комментариев недовольных, среди которых отметилась египтолог Моника Ханна.
«Единственное, чего не хватало, — это добавить облицовку к пирамиде! Когда мы прекратим абсурд в Управлении египетских древностей?» — написала она.
Остальные пользователи Сети решили пойти дальше и предположить, куда может зайти реконструкция.
«Когда реализуют проект по выпрямлению Пизанской башни?» — заявил один из комментаторов.
«Почему плитка, а не обои на пирамидах?» — добавил другой пользователь.
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