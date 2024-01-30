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Проект реконструкции египетской пирамиды вызвал споры в Сети

В Египте решили провести реконструкцию пирамиды Микерина на плато Гиза. Глава Управления египетских древностей Мостафой Вазири опубликовал видео, на котором видно, как рабочие выравнивают гранитные блоки в основании пирамиды.

Реконструкция египетской пирамиды / © Mr.caulker

Пирамида изначально была облицована гранитом, но со временем потеряла часть своего покрытия. Цель реконструкции — восстановить первоначальный стиль сооружения.

Это «обновление» продлится три года и станет «подарком Египта миру в XXI веке», заявил Мостафа Вазири, отвечающий за проект. Он заверил, что мы впервые сможем «увидеть пирамиду Микерина такой, как ее построили древние египтяне».

© Mr.caulker

Однако под видео появились десятки комментариев недовольных, среди которых отметилась египтолог Моника Ханна.

«Единственное, чего не хватало, — это добавить облицовку к пирамиде! Когда мы прекратим абсурд в Управлении египетских древностей?» — написала она.

Остальные пользователи Сети решили пойти дальше и предположить, куда может зайти реконструкция.

«Когда реализуют проект по выпрямлению Пизанской башни?» — заявил один из комментаторов.

«Почему плитка, а не обои на пирамидах?» — добавил другой пользователь.