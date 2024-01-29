  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +91
Посты: 205

В Сеуле построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц

Нидерландское архитектурное бюро UNStudio показало проект самого большого колеса обозрения без спиц под названием Seoul Twin Eye. Оно появится в сеульском экопарке World Cup Park.

Сообщество
# UNStudio
# строительство
# технологии
# Южная Корея
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio

Высота всего сооружения составит 180 метров. Само колесо будет включать в себя два кольца и 64 капсулы, каждая из которых вмещает от 20 до 25 человек.

Таким образом, на аттракционе сразу смогут прокатиться до 1600 посетителей.

Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Проект колеса обозрения Seoul Twin Eye / © UNStudio
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Phygital-утопия в 21 веке: навстречу к гибридному миру
Шанинка
Москва
Лекция
29 Янв
500
Искусственный интеллект для ежедневных нужд
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Звездные дневники Политехнического музея
ВЭБ
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Нейросети и творчество. Генеративный искусственный интеллект
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
30 Янв
600
Экологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
550
Открытие нейтронных звезд
Московский Планетарий
Москва
Лекция
31 Янв
600
Определение расстояний в астрономии: от Эратосфена до Хаббла
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Фев
Бесплатно
Большие панды – загадочные гости с Востока
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Можно ли вырастить ухо в пробирке?
ВЭБ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:34
Василий Парфенов

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.

Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
5 часов назад
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

История
# Великая Отечественная война
# ВОВ
# Вторая Мировая
Выбор редакции
Вчера, 17:34
Василий Парфенов

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.

Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

История
# Великая Отечественная война
# ВОВ
# Вторая Мировая
Выбор редакции
5 часов назад
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Самка носорога впервые забеременела в результате процедуры ЭКО

    44 минуты назад

  2. Пропуск занятий в школе повысил риск самоубийства у подростков

    2 часа назад

  3. Три римские чумы связали с ударами холода

    3 часа назад

  4. Зрение пчел и птиц заставило цветы измениться

    4 часа назад
Выбор редакции

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Вчера, 17:34

Последние комментарии

Sergey С
10 минут назад
Константин, не в гравитации дело. Главное же что люди прикреплены к поликлиникам!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Ilya Chashev
22 минуты назад
В подобных миссиях аэрокосмические агенства всегда выставляют абсурдно короткие сроки эксплуатации, чтобы потом заявлять о многократном

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

John Smith
23 минуты назад
Николай, как раз если что-то и тянет на революцию в космонавтике, то моторизированный полет на другой планете к ним относится. Зависание над

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Alex Unknown
1 час назад
Romam, похоже на детскую речь просто. Не думаю, что он глупый. Моя дочурка в 5 лет так пишет

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Всеволод Ахметов
1 час назад
В космосе нет вакуума. По определению вакуума. Кто считает иначе - вам 2 по физике, бегом изучать школьный курс для начала

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Корбэн Даллас
1 час назад
В космосе классно слушать музыку и знать все свойства черной дыры)))

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Eugene Pashkelevich
2 часа назад
Единственное правильное название для такой компании это "Skynet". Очень ждал, что она будет в перечислении

Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»

Владимир Смирнов
3 часа назад
Sam, откуда куча? Ее концентрация ничтожна))

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Нуб Повер
3 часа назад
Imam, Там где находится черная дыра.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

one matrix
4 часа назад
ulogin_vkontakte_128063947, никакой разницы! Просто ранее люди думали что открытая америка это - Индия, поэтому и назвали народы америки - индийцами. Индийцы -

Агхори: философия каннибализмаАгхори: философия каннибализма

yuriy p
4 часа назад
Александр, да-да, история это "наука" Особенно российская, даже советская после смерти Сталина, эта "наука", вернее "историки" превратилась в сборище

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Ruis Km
4 часа назад
Константин, а адепты плоской земли просто падают с её края.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

yuriy p
4 часа назад
Хотя правили naked-science и не рекомендуют обращаться к авторам, но к этому идолопоклоннику рейха и ордунга, Александру, есть только один вопрос.

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Romam Pervak
4 часа назад
katauri, в лампочках не вакуум, а азот, притом очень давно. Первые два предложения вообще лишённая смысла тарабарщина, вы ребёнок или неумный?

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Romam Pervak
4 часа назад
Иван, согласен, работал на производстве стеклопакетов, насмотрелся много интересного, кристалл или полимер- для себя пока не определился.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Romam Pervak
5 часов назад
Юрий, заметное , обнаруживаемое инструментально количество. Не существует абсолютных вещей, там бы и алмаз постепенно терял атомы. Почитайте про

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

6 часов назад
Магомед, Основы развития твоих предков, азиатов, были заложены большевиками... рост населения республик в разы, был в том числе их заслугой

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Василий Березин
7 часов назад
скажите, а сам вакуум он материальный или нет? (расстояния в нем вроде сохраняются все, даже если убрать частицы, волны и все прочее)

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Evgeny
7 часов назад
Изабелла, "Я вижу, я вижу...кровь!!!" https://youtu.be/BKcrXGQkcAk?list=FLkJQdiSBi3vLHEo4vFTDCrw

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на СолнцеОбсерватория солнечной динамики зафиксировала чрезвычайно редкое событие – симпатическую вспышку на Солнце

Valerij Zviozdkin
9 часов назад
Не космонавты,а моряки Тихоокеанского флота в 2040 году будут управлять новой станцией.Вот дозаправить МКС может и была бы идея,до геосинхронной...

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно