Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самое большое круизное судно в истории отправилось в первый рейс

Американская круизная компания Royal Caribbean отправила свою 20-палубную «Икону морей» (Icon of the Seas), чей тоннаж в пять раз больше, чем у «Титаника», в первое плавание.

«Икона морей» / © Royal Caribbean

Длина «Иконы морей» — 365 метров. На 20 палубах смогут разместиться 7600 гостей и 2350 членов экипажа.

На борту есть кинотеатр, фитнес-центр, боулинг, скалодром, поле для мини-гольфа, семь бассейнов, огромные водные горки, десятки ресторанов, каток и многое другое.

«Икона морей» / © CBS Evening News

Первый круиз продлится неделю. Лайнер посетит острова Карибского бассейна.

Стоимость билетов начинается от 1747 долларов (почти 155 тысяч рублей по курсу).

«Икона морей» / © Royal Caribbean

«Икона морей» / © Royal Caribbean

«Икона морей» / © Royal Caribbean

© CBS Evening News