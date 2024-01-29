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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +483
Посты: 1096

Самое большое круизное судно в истории отправилось в первый рейс

Американская круизная компания Royal Caribbean отправила свою 20-палубную «Икону морей» (Icon of the Seas), чей тоннаж в пять раз больше, чем у «Титаника», в первое плавание.

Сообщество
# Royal Caribbean
# круиз
# транспорт
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 

Длина «Иконы морей» — 365 метров. На 20 палубах смогут разместиться 7600 гостей и 2350 членов экипажа.

На борту есть кинотеатр, фитнес-центр, боулинг, скалодром, поле для мини-гольфа, семь бассейнов, огромные водные горки, десятки ресторанов, каток и многое другое.

«Икона морей» / © CBS Evening News
«Икона морей» / © CBS Evening News

Первый круиз продлится неделю. Лайнер посетит острова Карибского бассейна.

Стоимость билетов начинается от 1747 долларов (почти 155 тысяч рублей по курсу). 

«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
«Икона морей» / © Royal Caribbean 
© CBS Evening News

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Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
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# JAXA
# SLIM
# космонавтика
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# Великая Отечественная война
# ВОВ
# Вторая Мировая
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Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.

Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
10 часов назад
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
Позавчера, 20:12
Александр Березин

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?

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# Великая Отечественная война
# ВОВ
# Вторая Мировая
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# зумеры
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sb studio sb studio
50 минут назад
Педро, полностью выражение заканчивается фразой, "а другие не знают и этого"....

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, ну и в целом, космонавтика, в моём понимании — это движение человеческих творений и самих людей космосе: это транспортировка в космосе, либо

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Vlad Sorokin
1 час назад
Всеволод, космоса тоже нет!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Vlad Sorokin
1 час назад
Вакуум - это неинтересно. Что если из космоса бутылку принести и ещё откачать? Отрицательный вакуум!

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Ilya, хитрые манипуляции со сроками конечно всегда присутствуют, но в данном случае простительно учитывая гражданские компоненты дрона.

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, в моём понимании средство, делающее революцию в космонавтике, должно использоваться широко или массово. Один-два-три экземпляра вряд ли

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Струковец
2 часа назад
Это научный журнал, я не ошибся?

«Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости «Хезболла» получила партию новейших иранских ПТРК ALMAS, способных поражать цели вне линии прямой видимости 

Виктор Ларионов
2 часа назад
В качестве научного бреда (а м.б. и нет=) предположу, что никакой чёрной материи, как в прочем и мини-ЧД, вокруг видимых галактик не существует. Всё

Вращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центреВращение краев Млечного Пути указало на отсутствие темной материи в его центре

Daria Vieru
2 часа назад
Виктор, спасибо, запомню

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, ну да вертолетик это очень круто, но на революцию не тянет. Доведенный до коммерческой эксплуатации Старшип пожалуй сможет. Ядерный

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Николай Цыгикало
2 часа назад
John, поскольку точных определений или общепринятых критериев понятия "революция в космонавтике" нет, то всё будет субъективно, и спорить тут нет

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Sam Dowson
3 часа назад
Юрий, выйдут летучие примеси, на этом процесс "испарения" закончится. Более рыхлые и менее структурированные метеориты же не испаряются в космосе

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Sam Dowson
3 часа назад
Владимир, на околоземной орбите её дофига. Чем дальше от галакти и звёзд, тем меньше. И то - не всегда.

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Иван Колупаев
3 часа назад
Affidavit, мускульная сила бойца вестимо 😏 это пассивный экзоскелет не требующий источников питания. Что впрочем тоже подается как достоинство (см.

Компания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной бронейКомпания Mehler показала экзоскелет ExoM с усиленной броней

Иван Колупаев
3 часа назад
Ilya, это был первый полет, до него вообще никто даже не пробовал. Какие прости господи "абсурдно короткие сроки эксплуатации" когда неизвестно было

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

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