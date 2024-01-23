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На лезвии железного ножа обнаружили древнюю руническую надпись

Археологи обнаружили гравировку на лезвии ножа возрастом почти две тысячи лет. По данным исследователей, это самая древняя руническая надпись, когда-либо найденная в Дании.

Железный нож с рунической надписью / © Rogvi N Johansen / Museum Odense

Лезвие железного ножа вместе с костяным гребнем нашли в могиле неподалеку от города Оденсе на острове Фюн в 1865 году. Тогда археологи решили, что лезвие представляет собой самый обыденный артефакт, однако после недавней реставрации на изделии обнаружили руническую надпись.

Пять рун высотой полсантиметра образуют слово hirila, которое на древнескандинавском языке означает «маленький меч».

Считается, что надпись относится к ножу, а не к владельцу. О нем ничего не известно, кроме того, что, вероятно, он занимал высокое положение в обществе.