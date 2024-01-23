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Starlink предлагает новый тариф интернета со скоростью до 10 гигабайт в секунду
Компания Starlink предложила своим пользователям новую программу Community Gateways. Она предусматривает скорость передачи данных до 10 гигабайт в секунду и задержку менее 99 миллисекунд.
В первую очередь новый тариф ориентирован на интернет-провайдеров, которые хотят предоставлять услуги клиентам в отдаленных районах, где сверхбыстрый спутниковый интернет может быть более дешевой альтернативой, чем прокладка оптоволоконного кабеля.
В соответствии с идеей, региональные провайдеры будут подключаться к Community Gateways, а затем станут распределять интернет между частными лицами и коммерческими организациями.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
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Проникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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