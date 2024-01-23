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Starlink предлагает новый тариф интернета со скоростью до 10 гигабайт в секунду

Компания Starlink предложила своим пользователям новую программу Community Gateways. Она предусматривает скорость передачи данных до 10 гигабайт в секунду и задержку менее 99 миллисекунд.

Программа Community Gateways / © Starlink

В первую очередь новый тариф ориентирован на интернет-провайдеров, которые хотят предоставлять услуги клиентам в отдаленных районах, где сверхбыстрый спутниковый интернет может быть более дешевой альтернативой, чем прокладка оптоволоконного кабеля.

В соответствии с идеей, региональные провайдеры будут подключаться к Community Gateways, а затем станут распределять интернет между частными лицами и коммерческими организациями.