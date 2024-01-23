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Астроном заметил околоземный астероид за несколько часов до его взрыва над Берлином
В ночь на воскресенье, 21 января, в нескольких десятках километров от столицы Германии в небе взорвался небольшой астероид. Перед этим его обнаружил астроном Кристиан Сарнецки, работающий на горной станции Пискестет, входящей в состав обсерватории Конколи в Венгрии.
Астероид получил название 2024 BXI. После его обнаружения исследователи из NASA сообщили, что это небесное тело шириной примерно метр должно упасть недалеко от Берлина.
Ученые отметили, что во время входа в атмосферу Земли в небе будет виден яркий огненный шар, который после взрыва должен распасться на части. Именно это и произошло в небе над столицей Германии.
По данным Европейского космического агентства, 99% околоземных астероидов размером менее 30 метров в поперечнике еще не обнаружены. Чем меньше астероид, тем ближе он может оказаться к Земле, прежде чем ученые заметят его, что может затруднить прогнозирование таких столкновений.
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