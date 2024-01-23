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Астроном заметил околоземный астероид за несколько часов до его взрыва над Берлином

В ночь на воскресенье, 21 января, в нескольких десятках километров от столицы Германии в небе взорвался небольшой астероид. Перед этим его обнаружил астроном Кристиан Сарнецки, работающий на горной станции Пискестет, входящей в состав обсерватории Конколи в Венгрии.

Астероид 2024 BXI в небе Германии / © The Supreme Wisdom

Астероид получил название 2024 BXI. После его обнаружения исследователи из NASA сообщили, что это небесное тело шириной примерно метр должно упасть недалеко от Берлина.

Ученые отметили, что во время входа в атмосферу Земли в небе будет виден яркий огненный шар, который после взрыва должен распасться на части. Именно это и произошло в небе над столицей Германии.

© The Supreme Wisdom

По данным Европейского космического агентства, 99% околоземных астероидов размером менее 30 метров в поперечнике еще не обнаружены. Чем меньше астероид, тем ближе он может оказаться к Земле, прежде чем ученые заметят его, что может затруднить прогнозирование таких столкновений.