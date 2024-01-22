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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +89
Посты: 199

Архитекторы разработали проект лунной базы для Европейского космического агентства

Архитектурная студия Hassell с офисами в Австралии, Китае, Сингапуре, США и Великобритании разработала концепт Lunar Habitat — систему модульных надувных капсул. Их можно будет построить на естественном спутнике Земли, покрыв защитой, напечатанной на 3D-принтере, из лунного реголита, чтобы защитить колонистов от радиации.

Сообщество
# космос
# Луна
# строительство
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo

Поселок, спроектированный для программы Discovery Европейского космического агентства, рассчитан на 144 человека и включает в себя жилые помещения, спортивные зоны, рестораны и большие теплицы.

Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
Концепт Lunar Habitat / © Imigo
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3 часа назад
Украиной и Россией, смешно... как поставлять оружие, наемников и разведданные - так все, как говорить об этом - так сразу одна одинешенька Украина))

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Shelove517
3 часа назад
10 секунд вести маневрирующую цель с расстояния в несколько километров?"Чудо враждебной техники"(с).

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Max Power
3 часа назад
Вадим Корнев, сначала радиацию не забудьте одолеть

Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?

Max Power
3 часа назад
При оптимистичном суждении об эволюции человечества, сначала появятся сверхмощные компактные источники питания, потом антигравы, и лишь потом

Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?

Affidavit Donda
3 часа назад
Большое спасибо за интересный материал!

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

White_Shadow
4 часа назад
Bishkek Bishkek, Только в их фильмах! Вспомните, какие пришельцы были в советских)

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