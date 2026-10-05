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Над Триполи сняли яркий метеор, распавшийся на несколько фрагментов
Вечером 4 октября над столицей Ливии заметили яркую вспышку и длинный светящийся след. Очевидцы услышали громкий звук, похожий на раскат грома. Ливийский космический центр объяснил явление входом небольшого небесного тела в атмосферу.
Жители Триполи и соседних районов вечером 4 октября 2026 года наблюдали яркий объект, пересекший ночное небо. На опубликованных записях за ним тянется светящаяся полоса, а затем видны несколько отдельных огненных точек, которые постепенно гаснут. Видеозаписи показали в том числе российские СМИ. В социальных сетях событие быстро стали описывать как взрыв падающего метеорита.
Ливийский центр дистанционного зондирования и космических исследований назвал наблюдавшееся явление метеором. Его объяснение еще поздно вечером 4 октября опубликовало государственное агентство LANA. Специалисты связали яркое свечение с входом небольшого космического тела в земную атмосферу на высокой скорости.
Звуком событие тоже запомнилось: по сообщению агентства, жители слышали сильный грохот, напоминавший гром. Издание Al-Wasat привело рассказ очевидца из района Айн-Зара. По его словам, соседи увидели ярко горящий объект, двигавшийся почти горизонтально, а затем услышали звук взрыва. Это описание наблюдателя, а не инструментальная оценка события.
Разница между метеором и метеоритом здесь существенна. Пока небольшой природный объект движется в космосе, его называют метеороидом. Видимый световой след при входе в атмосферу — метеор. Слово «метеорит» относится уже к веществу, пережившему этот полет и достигшему поверхности. Яркая вспышка над городом сама по себе не доказывает, что на него упали камни. Сообщение ливийского центра не содержит сведений об обнаруженных на земле фрагментах.
Свечение возникает не так, как у обычного горящего факела. В учебном материале NASA объясняет, что при движении тела со скоростью в десятки километров в секунду воздух перед ним резко сжимается и нагревается. Часть энергии передается самому телу. В результате светится разогретый газ, а вещество с поверхности космического обломка теряется. Указанные скорости характеризуют метеорные явления в целом и не являются измерением скорости объекта над Триполи.
По мере продвижения в более плотные слои атмосферы нагрузка может разрушить небесное тело. Центр изучения околоземных объектов NASA отмечает: распад происходит, когда перепад давления превышает прочность объекта. После дробления его части взаимодействуют с большей массой воздуха, быстрее тормозятся и теряют вещество. Такое разрушение помогает объяснить появление нескольких светящихся фрагментов вместо одной яркой точки.
Громкий хлопок тоже возможен без удара о землю. В отдельном разборе метеорных явлений NASA напоминает, что быстро летящее тело создает ударную волну, а его разрушение может сопровождаться дополнительным выделением энергии. Поэтому услышанный очевидцами грохот совместим с процессами высоко в атмосфере. Однако по одним любительским видео и описанию звука нельзя надежно оценить мощность конкретного события.
Ливийские специалисты сделали и оговорку: похожее зрелище иногда вызывает возвращение космического мусора — например, частей старых спутников или ракет. Какой-либо искусственный объект в сообщении не идентифицирован. Установить происхождение тела по одному только сходству огненных следов нельзя.
Для подробной реконструкции нужны измерения. В базе ярких атмосферных вспышек NASA фиксируют время, координаты, высоту и скорость в момент максимального блеска, а также оценки излученной и полной энергии. Одной видеозаписи для такого анализа недостаточно. Зрелищный пролет над Триполи еще предстоит описать на языке этих измерений.
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