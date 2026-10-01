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Геологи рассчитали, как именно Солнце и Луна вызывают землетрясения на Земле

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В 1980-х в Японии открыли новый вид землетрясений, при котором высвобождение энергии занимает часы или даже месяцы. Хотя из-за малой скорости раньше их не могли даже зафиксировать, исследования показали, что после таких «тихих землетрясений» может начаться вполне разрушительное цунами. Оставалось загадкой то, как довольно слабое гравитационное воздействие тел в 0,4 и 150 миллионов километров от нас может запускать такие процессы. Авторы новой работы считают, что нашли ответ на этот вопрос.

Геология
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# приливные силы
Медленные землетрясения редко приводят к жертвам (кроме случаев, когда запускают цунами). Но даже они могут наносить существенные повреждения инфраструктуре
Медленные землетрясения редко приводят к жертвам (кроме случаев, когда запускают цунами). Но даже они могут наносить существенные повреждения инфраструктуре / © geologyin.com

Люди знали о влиянии Луны на приливы еще до нашей эры. Но конкретный механизм оставался загадкой. Влияние Луны и Солнца на земные приливы объяснил лишь Ньютон в XVII веке — потому что открыл всемирное тяготение. Понимание конкретного механизма позволило точно предсказывать, когда приливы будут максимальными, когда — минимальными, что имело практическое приложение и в мореплавании.

Сходным образом после открытия «тихих землетрясений» в 1980-х долго оставалось неясным, как на них может влиять Солнце и Луна. Между тем эмпирические данные указывали на это. Не понимая конкретный механизм воздействия расчетно, ученые не могли и надежно предсказывать возникновение «тихих» землетрясений.

Авторы новой работы, которую опубликовали в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, предложили механизм такого влияния. Они построили детальные цифровые модели геологических разломов и стали обсчитывать, при каких сценариях небольшие гравитационные потенциалы Солнца и Луны, проходящих над точкой разлома, могут заметно повлиять на них.

Оказалось, что если скорость, с которой материалы в геологическом разломе, реагировали на притяжение Луны и Солнца, давала период реакции на внешнее гравитационное воздействие равный периоду прохождения Луны и Солнца прямо над разломом, возникал усиливающий эффект. Он позволял исходно небольшим, но регулярно повторяющимся процессам влиять на движение материала в разломе. При этом основная часть энергии будущего землетрясения все равно бралась из геологических процессов, но именно приливные эффекты играли роль спускового крючка, позволяющего запустить сейсмический процесс.

Энергия от приливных сил Солнца и Луны в симулированных сценариях могла подолгу копиться и периодически «прорываться» через тихие землетрясения. В итоге даже очень слабые приливные напряжения с помощью такого резонанса могут заставлять геологические разломы «скользить», подобно тому, как раскачивание качелей в правильном ритме даже умеренными усилиями в конце концов придает качелям значительную кинетическую энергию, много большую, чем любое из раскачивающих усилий.

По расчетам авторов, даже если приливные силы Солнца и Луны, действующие на тот или иной разлом, равны всего нескольким килопаскалям, — что примерно равно легкому поглаживанию ладонью — итоговое воздействие может иметь огромную энергию, накопленную просто за счет длительного раскачивания небесными телами «качелей» в материале, находящемся в разломе.

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# приливные силы
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