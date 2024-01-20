Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Во время последнего интервью бывший исполнительный директор американской научно-исследовательской организации OpenAI Зак Касс (Zack Kass) рассказал о том, как, по его мнению, искусственный интеллект (ИИ) спасет мир. Он настолько верит в эту идею, что прошлой осенью покинул OpenAI, чтобы «поддержать революцию искусственного интеллекта», став кем-то вроде самопровозглашенного пиар-агента ИИ.

Зак Касс / © Getty Images

«ИИ — это не гибель и мрак, будущее не антиутопическое и постапокалиптическое, а яркое и полное радости», — говорит Касс.

Самопровозглашенный «футурист искусственного интеллекта» считает, что люди в развитых странах «в конечном итоге будут работать намного меньше». А в более бедных странах, по его мнению, «у каждого ребенка [будет] учитель, работающий на базе ИИ», хотя, если ИИ уже проник на рабочие места в развитых странах, не совсем ясно, что они могут делать с этим продвинутым образованием.

«Я не встречал человека в отрасли [ИИ], которого я уважал бы, который не признавал бы тот факт, что [ИИ] может быть последняя технология, которую когда-либо изобрели люди. И с этого момента ИИ будет просто двигать человечество с исключительной скоростью».