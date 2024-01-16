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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Посты: 1084

«Ростех» опубликовал уникальные кадры производства тягача КамАЗ К5

Госкорпорация «Ростех», в которую входит автомобильный завод КамАЗ, показала видеоролик с грузовиком поколения К5, который сходит с конвейера Камского автозавода.

Сообщество
# «КамАЗ»
# Ростех
# транспорт
КамАЗ К5 сходит с конвейера / © КамАЗ
КамАЗ К5 сходит с конвейера / © КамАЗ

Пресс-служба госкорпорации сообщила, что КамАЗ К5 локализован на 75-80 процентов: производитель импортозаместил примерно 2300 комплектующих и улучшил характеристики автомобиля.

Двигатель стал экономичнее: расход топлива на 100 километров снизился с 25-27 до 22 литров, а межсервисный интервал вырос с 120 тысяч до 150 тысяч километров.

© Ivan Derekleev  
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