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NASA планирует отправить на Марс первый самолет

На фоне успеха продолжающейся миссии марсианского дрона вертолетного типа Ingenuity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США нацелилось на использование гораздо большего летательного аппарата в изучении Красной планеты.

Самолет MAGGIE с солнечными панелями / © NASA

Аппарат, который напоминает самолет, предложила компания Coflow Jet, он называется Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer (MAGGIE). Этот проект NASA выбрало в качестве потенциальной технологии для дальнейшей реализации.

MAGGIE, работающий на солнечной энергии, предназначен для полетов в разреженной атмосфере Марса на большой высоте. Для взлета и посадки не потребуется специальная полоса, так как аппарат будет подниматься в воздух и приземляться на поверхность Красной планеты вертикально, по типу современных летающих электромобилей.

Согласно плану, самолет будет летать на высоте 1000 метров и сможет преодолеть до 180 километров за почти восемь марсианских дней (солов) на одном заряде батареи. Инженеры подсчитали, что за марсианский год MAGGIE сможет пролететь более 16 тысяч километров.