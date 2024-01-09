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NASA планирует отправить на Марс первый самолет
На фоне успеха продолжающейся миссии марсианского дрона вертолетного типа Ingenuity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США нацелилось на использование гораздо большего летательного аппарата в изучении Красной планеты.
Аппарат, который напоминает самолет, предложила компания Coflow Jet, он называется Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer (MAGGIE). Этот проект NASA выбрало в качестве потенциальной технологии для дальнейшей реализации.
MAGGIE, работающий на солнечной энергии, предназначен для полетов в разреженной атмосфере Марса на большой высоте. Для взлета и посадки не потребуется специальная полоса, так как аппарат будет подниматься в воздух и приземляться на поверхность Красной планеты вертикально, по типу современных летающих электромобилей.
Согласно плану, самолет будет летать на высоте 1000 метров и сможет преодолеть до 180 километров за почти восемь марсианских дней (солов) на одном заряде батареи. Инженеры подсчитали, что за марсианский год MAGGIE сможет пролететь более 16 тысяч километров.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
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Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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