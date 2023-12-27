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«Ростех» опубликовал эксклюзивное видео подготовки лайнера МС-21 к наземным испытаниям
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») поделилась кадрами подготовки к испытаниям самолета МС-21-310.
На видео показан процесс подготовки к испытанию лайнера МС-21, которое проводят в рамках обязательной программы сертификации воздушного судна. Согласно требованиям, время аварийного покидания самолета не должно превышать 90 секунд.
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До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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