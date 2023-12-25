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Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»
Представители Саудовской Аравии опубликовали в социальной сети X короткий видеоролик со строительной площадки города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Его возводят в административном округе Табук у побережья Красного моря.
Работа над котлованом для фундамента горизонтального небоскреба протяженностью 170 километров практически завершена.
Горы на пути проекта строители просто срезают, продолжая забивать сваи, и скоро приступят к возведению первых трех секций (под номерами 43, 44 и 45) общей длиной 2400 метров. Там подведут канал и обустроят причал.
Видео можно посмотреть здесь.
Новая капсула для перорального приема активируется при погружении в желудочный сок и вибрирует, создавая иллюзорное растяжение желудка. Размеры устройства — 31 на 10 миллиметров, оно имеет крошечный мотор и серебряно-оксидную батарею.
Исследователи подвергли группу мужчин воздействию либо женских слез, либо физраствора. По итогу нескольких экспериментов выяснилось, что уровень агрессии в случае нюханья слез падал на 43,7 процента.
Реакция наших читателей на недавнюю смерть академика Алексея Старобинского показала, что в русскоязычном научпопе нет текстов, поясняющих, почему многие ученые в последние годы отвернулись от теории инфляции и почему даже один из ее основоположников перестал считать ее научной. При этом от корректности или некорректности этой теории зависит само будущее Вселенной. Мы решили восполнить этот пробел, дав перевод текста физика Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Итак, что не так с космической инфляцией с точки зрения современной физики?
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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