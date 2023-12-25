Появились новые кадры со стройки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Реакция наших читателей на недавнюю смерть академика Алексея Старобинского показала, что в русскоязычном научпопе нет текстов, поясняющих, почему многие ученые в последние годы отвернулись от теории инфляции и почему даже один из ее основоположников перестал считать ее научной. При этом от корректности или некорректности этой теории зависит само будущее Вселенной. Мы решили восполнить этот пробел, дав перевод текста физика Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Итак, что не так с космической инфляцией с точки зрения современной физики?