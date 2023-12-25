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«Джеймс Уэбб» запечатлел гравитационную линзу, созданную галактическим скоплением
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактического скопления SDSS J1226+2152, которое сделала орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб». Оно расположено на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Волосы Вероники северного полушария неба.
На снимке не видно отдельных звезд, однако на нем запечатлен настоящий водоворот из спиральных и эллиптических галактик всевозможных форм и размеров.
SDSS J1226+2152 обладает столь большой массой, что его гравитация искривляет и усиливает световые потоки от более далеких фоновых объектов, действуя в качестве гигантской линзы. Это наглядно демонстрируют попавшие на изображение растянутые и искривленные дуги, которые на самом деле являются спиральными галактиками.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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