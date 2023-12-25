  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
Только что
Рейтинг: +380
Посты: 1078

«Джеймс Уэбб» запечатлел гравитационную линзу, созданную галактическим скоплением

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактического скопления SDSS J1226+2152, которое сделала орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб». Оно расположено на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Волосы Вероники северного полушария неба.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# космос
Гравитационная линза, созданная галактическим скоплением SDSS J1226+2152 в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA & CSA, J. Rigby and the JWST TEMPLATES team
Гравитационная линза, созданная галактическим скоплением SDSS J1226+2152 в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA & CSA, J. Rigby and the JWST TEMPLATES team

На снимке не видно отдельных звезд, однако на нем запечатлен настоящий водоворот из спиральных и эллиптических галактик всевозможных форм и размеров.

SDSS J1226+2152 обладает столь большой массой, что его гравитация искривляет и усиливает световые потоки от более далеких фоновых объектов, действуя в качестве гигантской линзы. Это наглядно демонстрируют попавшие на изображение растянутые и искривленные дуги, которые на самом деле являются спиральными галактиками.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Дек
600
Больные клетки: основы биологии рака
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
26 Дек
Бесплатно
Форпосты в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Дек
600
Скандинавская средневековая баллада: наследие эпохи викингов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Романские языки: история и современность
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Дек
500
Античные памятники на территории Черногории
Центр «Архэ»
Онлайн
27 Дек
700
Ботаника. Великолепие растительной жизни
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Дек
500
Грузинские новогодние традиции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Принц Шарль-Жозеф де Линь
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Музеи мира: Лувр
КЦ «Зодчие»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 часов назад
Мария Азарова

Инженеры изобрели вибрирующую «таблетку», обманывающую желудок 

Новая капсула для перорального приема активируется при погружении в желудочный сок и вибрирует, создавая иллюзорное растяжение желудка. Размеры устройства — 31 на 10 миллиметров, оно имеет крошечный мотор и серебряно-оксидную батарею.

Медицина
# диета
# желудок
# похудение
22 декабря
Мария Азарова

Запах слез женщины заблокировал мужскую агрессию

Исследователи подвергли группу мужчин воздействию либо женских слез, либо физраствора. По итогу нескольких экспериментов выяснилось, что уровень агрессии в случае нюханья слез падал на 43,7 процента.

Биология
# агрессивность
# агрессия
# активность головного мозга
# мужчины и женщины
# отношения
# слезы
# тестостерон
# хемосигналы
Вчера, 10:03
Руслан Руслан

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Реакция наших читателей на недавнюю смерть академика Алексея Старобинского показала, что в русскоязычном научпопе нет текстов, поясняющих, почему многие ученые в последние годы отвернулись от теории инфляции и почему даже один из ее основоположников перестал считать ее научной. При этом от корректности или некорректности этой теории зависит само будущее Вселенной. Мы решили восполнить этот пробел, дав перевод текста физика Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Итак, что не так с космической инфляцией с точки зрения современной физики?

С точки зрения науки
# инфляционная космология
# космологии
# физика
Выбор редакции
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
21 декабря
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Три месяца средиземноморской диеты повысили мужскую фертильность

    38 минут назад

  2. Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

    3 часа назад

  3. Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках

    3 часа назад

  4. Офисный воздух повлиял на креативность работников

    4 часа назад
Выбор редакции

Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках

3 часа назад

Последние комментарии

Иван Колупаев
10 минут назад
Тетенька и пенис? Тайный секретный культ 😅

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Михаил Пермяков
20 минут назад
Рептилоиды же! Ггггг

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Daniiar Yusupov
23 минуты назад
а KPF это разве не три разных человека?

Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала DezeenЛучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen

Кирпань Николай
23 минуты назад
Мемы про жабогадюкинг оказываются имеют древние корни...

Битву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культаБитву змеи и лягушки посчитали следом неизвестного языческого культа

Николай Марченко
32 минуты назад
"нарастающий в последние годы кризис доверия людей к научному сообществу на Западе" - Не только на Западе; достаточно вспомнить разгул мракобесия в

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

John Oakland
53 минуты назад
А. Березин, понятно, спасибо, но осознать, что пространство состоит из ничего довольно сложно. Буду дальше размышлять 😉

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Александр Березин
2 часа назад
Александр Бутюгин, то, что мы имеем, мы ценим и так. Впрочем, это не отменяет того факта, что колонизация других систем людьми все равно неизбежна,

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Иван Колупаев
2 часа назад
Денис Савичев, то есть ошибки нейросетей и фейковые ответы "строго прописаны человеком"? 😄 Кто этот же гад? Имя сестра, имя! https://youtu.be/PDIe-ZNM2Sg

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Иван Колупаев
3 часа назад
Юрий Прудников, чему завидовать-то? Тому что Alexey U не стал вторым Эйнштейном потому что его в школе обижали и вообще весь мир против него?

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Денис Савичев
3 часа назад
Jora Bayramow, ИИ не является продуктом эволюции и/или самостоятельным независимым комплексом т.е. закрытой системой как биологические существа. Это

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Иван Колупаев
3 часа назад
Alexey U, так я тоже могу сказать что вы псих чокнутый, очередной шизик, да еще и с комплексами, набежавший на научпоп портал, чтобы порыдать в жилетку.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Александр Бутюгин
3 часа назад
Александр Березин, Я к тому, что о Земле надо думать, так как это наш дом и космический, межзвездный корабль с многими миллиардами экипажа. И

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Денис Савичев
3 часа назад
Хватит очеловечивает и давать эмоциональную окраску ИИ и нейросетям!!! Они НЕ ДУМАЮТ, и НЕ СОМНЕВАЮТСЯ - и уж тем более НЕ ПРИДУМЫВАЮТ что то. Все их

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Иван Колупаев
3 часа назад
Юлия Кокорева, какой ужас даже Сибирь погрязла в англицизмах.

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьмиВ МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

Александр Березин
4 часа назад
John Oakland, сама ткань пространства не состоит из ничего. Там могут рождаться пары частицы-античастицы, но само пространство "пустое", поэтому оно и

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

John Oakland
5 часов назад
Александр Березин, спасибо за ответ. Но осталось непонятным из чего тогда состоит сама ткань пространства, которое расширялось со сверхсветовыми

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Владимир Поздеев
5 часов назад
Интересный момент. На карте "Нашествие армии Наполеона на Россию" города Восточной Пруссии, принадлежащие сейчас России, даны в старых названиях

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Александр Березин
6 часов назад
John Oakland, "Александр Березин, расширение пространства произошло, для примера, с одного нанометра до 10 световых лет за менее чем триллионную секунды

Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения наукиТеория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки

Jora Bayramow
7 часов назад
Развития технологий ИИ в будущем исправить человеческие ошибки во всех отраслях жизни, даже заставить по другому ( по правдивому) посмотреть и

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художникаИскусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

Анатолий Лещинский
9 часов назад
Гена Пастухов, Да.

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего СредневековьяВоссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно