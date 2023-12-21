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Американские ВМС получили беспилотную подлодку Orca

Orca XLUUV / © Boeing

Orca XLUUV позиционируют как первый в своем классе подводный беспилотный корабль, который будут использовать для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей предполагаемого противника.

«Она может выполнять критически важные миссии большой продолжительности для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и оспариваемых водах», — заявили представители Boeing, добавив, что на сегодня это самый передовой беспилотный подводный аппарат в мире.

Максимальная скорость Orca XLUUV составляет 15 километров в час, а дальность хода —10,5 тысячи километров. Этого будет достаточно для выполнения миссий продолжительностью несколько месяцев.