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Американские ВМС получили беспилотную подлодку Orca
Компания Boeing, завершив серию морских испытаний, передала Военно-морским силам США дизель-электрическую автономную подводную лодку Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV). Ее назвали Orca.
Orca XLUUV позиционируют как первый в своем классе подводный беспилотный корабль, который будут использовать для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей предполагаемого противника.
«Она может выполнять критически важные миссии большой продолжительности для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и оспариваемых водах», — заявили представители Boeing, добавив, что на сегодня это самый передовой беспилотный подводный аппарат в мире.
Максимальная скорость Orca XLUUV составляет 15 километров в час, а дальность хода —10,5 тысячи километров. Этого будет достаточно для выполнения миссий продолжительностью несколько месяцев.
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