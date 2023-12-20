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Электрический грузовик установил рекорд после подъема на самый высокий вулкан

Швейцарская команда Peak Evolution, спонсируемая австрийской транспортно-логистической компанией Gebrüder Weiss, успешно поднялась на Охос-дель-Саладо в Андах — высочайший вулкан на Земле. Это удалось сделать на электрическом грузовике, получающем энергию от солнечных панелей.

Электрогрузовик взбирается на вулкан / © Gebrüder Weiss

Грузовик создан на базе многоцелевого транспортера Aebi VT450 и приводится в движение благодаря двум электродвигателям мощностью по 120 киловатт каждый.

Электромобиль оснащен литийионным аккумулятором EcoVolta емкостью 90 киловатт-час, а запас хода составляет 200 километров.

Команда электрического грузовика / © Gebrüder Weiss

Солнечно-электрический грузовик заряжается с помощью четырех солнечных панелей на крыше и 16 панелей, которые раскидывают на земле во время остановки.

Общая мощность системы составляет 7,4 киловатта, поэтому запаса хода в 150 километров можно достичь примерно за пять часов.

© Gebrüder Weiss