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Blue Origin запустила ракету New Shepard впервые за 15 месяцев

Компания Blue Origin во вторник, 19 декабря, успешно осуществила 24-ю по счету и первую более чем за 15 месяцев миссию. Пуск провели после ряда задержек, полет продлился 10 минут.

Ракета и капсула New Shepard на стартовой площадке в Западном Техасе / © Blue Origin

Первая ступень, как и планировалось, приземлилась неподалеку от стартовой площадки, а капсула достигла линии Кармана, вернулась на Землю и совершила успешную парашютную посадку. Весь процесс транслировали в прямом эфире Blue Origin.

Следующий шаг компании на пути к возвращению к регулярным полетам — миссия с людьми, о которой пока не объявили.

Многоразовая система New Shepard — одноступенчатая ракета-носитель и спускаемая капсула, вмещающая шесть человек — рассчитана как на полеты с космическими туристами, так и на отправку полезной нагрузки.

© Blue Origin