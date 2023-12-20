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Blue Origin запустила ракету New Shepard впервые за 15 месяцев
Компания Blue Origin во вторник, 19 декабря, успешно осуществила 24-ю по счету и первую более чем за 15 месяцев миссию. Пуск провели после ряда задержек, полет продлился 10 минут.
Первая ступень, как и планировалось, приземлилась неподалеку от стартовой площадки, а капсула достигла линии Кармана, вернулась на Землю и совершила успешную парашютную посадку. Весь процесс транслировали в прямом эфире Blue Origin.
Следующий шаг компании на пути к возвращению к регулярным полетам — миссия с людьми, о которой пока не объявили.
Многоразовая система New Shepard — одноступенчатая ракета-носитель и спускаемая капсула, вмещающая шесть человек — рассчитана как на полеты с космическими туристами, так и на отправку полезной нагрузки.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Международная группа исследователей при участии ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ выявила причины агрессивности опухоли у пациентов с колоректальным раком. Оказалось, что одну из ключевых ролей в процессах метастазирования играет форма белка CD44.
Группа ученых из МФТИ, ВНИИ автоматики имени Н. Л. Духова, Института теоретической и прикладной электродинамики и Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова построила теоретическую модель, которая описывает динамику открытых квантовых систем вблизи особых точек. Работа помогает лучше понять и описать процессы обмена энергией в квантовых устройствах, таких как квантовые компьютеры и сенсоры.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
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