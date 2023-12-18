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Завершилась первая в истории экспедиция на электромобиле с Северного на Южный полюс

Спустя почти девять месяцев пути электромобиль Nissan Ariya стал первым в истории автомобилем — бензиновым или электрическим, — который проехал весь путь от Северного до Южного полюса. За рулем был шотландский путешественник Крис Рэмси со своей женой.

Крис Рэмси, его жена и электромобиль Nissan Ariya на Южном полюсе / © poletopoleev

Экспедиция, которая стартовала в марте 2023 года, успешно завершилась 15 декабря. Путешественники преодолели более 27 тысяч километров по территории нескольких континентов и пересекли разные климатические зоны, в которых температуры колебались от минус 30 до плюс 30 градусов Цельсия.

Nissan Ariya модифицировала компания Arctic Trucks, но он не так далек от оригинальной модели. Самое значительное изменение — колесные арки, поскольку потребовалось установить более крупные шины. Также усилили раму и днище автомобиля.