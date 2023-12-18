Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Завершилась первая в истории экспедиция на электромобиле с Северного на Южный полюс
Спустя почти девять месяцев пути электромобиль Nissan Ariya стал первым в истории автомобилем — бензиновым или электрическим, — который проехал весь путь от Северного до Южного полюса. За рулем был шотландский путешественник Крис Рэмси со своей женой.
Экспедиция, которая стартовала в марте 2023 года, успешно завершилась 15 декабря. Путешественники преодолели более 27 тысяч километров по территории нескольких континентов и пересекли разные климатические зоны, в которых температуры колебались от минус 30 до плюс 30 градусов Цельсия.
Nissan Ariya модифицировала компания Arctic Trucks, но он не так далек от оригинальной модели. Самое значительное изменение — колесные арки, поскольку потребовалось установить более крупные шины. Также усилили раму и днище автомобиля.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.
Среди уникальных черт северного оленя — диета, которая состоит главным образом из лишайников, и довольно странная для высоких широт способность различать ультрафиолет. Новое исследование напрямую связало одно с другим. Его авторы полагают, что олени меняют цвет отражающей оболочки своего глазного дна (тапетума) на зиму с желтого на голубой, чтобы видеть в ультрафиолетовой части спектра и находить в снегу лишайники.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до десяти метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и его появление понравится индустрии игр.
На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Оружие будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии