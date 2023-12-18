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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +659
Посты: 1327

Завершилась первая в истории экспедиция на электромобиле с Северного на Южный полюс

Спустя почти девять месяцев пути электромобиль Nissan Ariya стал первым в истории автомобилем — бензиновым или электрическим, — который проехал весь путь от Северного до Южного полюса. За рулем был шотландский путешественник Крис Рэмси со своей женой.

Сообщество
# транспорт
# электромобили
Крис Рэмси, его жена и электромобиль Nissan Ariya на Южном полюсе / © poletopoleev
Крис Рэмси, его жена и электромобиль Nissan Ariya на Южном полюсе / © poletopoleev

Экспедиция, которая стартовала в марте 2023 года, успешно завершилась 15 декабря. Путешественники преодолели более 27 тысяч километров по территории нескольких континентов и пересекли разные климатические зоны, в которых температуры колебались от минус 30 до плюс 30 градусов Цельсия.

Nissan Ariya модифицировала компания Arctic Trucks, но он не так далек от оригинальной модели. Самое значительное изменение — колесные арки, поскольку потребовалось установить более крупные шины. Также усилили раму и днище автомобиля.

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Deniross
4 часа назад
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John Smith
4 часа назад
Deniross, ну ты чем читаешь, умник? В то время было ВСЕГО две бомбы. Сейчас тысячи. Не? Не доходит ? Иди думай дальше.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Deniross
4 часа назад
John Smith, следуя этой логике "пара маленьких бомбочек, которые ну уж никак не привели бы к мировой ядерной катастрофе" - одна на Киев, вторая на, скажем

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Чтобы понять скорость, которая S/t, надо определить что такое t (время). Есть определение ?

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