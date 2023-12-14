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«Двойник Путина» спросил президента России о нейросетях и ИИ

Во время прямой линии, на которой президент России подвел итоги 2023 года, ему задали два вопроса об искусственном интеллекте, нейросетях и опасностях, которые они могут нести.

Владимир Путин во время прямой линии / © сайт Кремля

Восьмилетняя Арина из Волгоградской области рассказала Владимиру Путину о своих опасениях из-за развития искусственного интеллекта. По словам девочки, она боится, что людей, в том числе ее родителей, бабушку и дедушку, скоро заменят роботы.

Следом вопрос президенту задал студент из Санкт-Петербурга. Он предстал в образе дипфейка — «двойника» самого Путина — и спросил, как тот относится к опасностям, исходящим от нейросетей.

«Я смотрю, вы на меня похожи и можете говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек — это я», — сказал президент.

Он также заметил, что этот дипфейк — его первый «двойник».

Вопрос от «двойника Путина» / © Скриншот прямой трансляции

Отвечая на вопрос Арины, Путин напомнил, что бабушку никто не заменит, это невозможно.

«Предотвратить развитие ИИ, в том числе того, у которого появляются когнитивные возможности, невозможно. А значит, нужно возглавить. Нужно сделать так, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Можно говорить о возможных ограничениях. <…> Нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создавать условия, которые могут привести к опасностям для человечества. В свое время, когда ядерная бомба превратилась в угрозу, тогда начали договариваться. Так же, наверное, будет с ИИ: когда лидеры этого направления осознают угрозы. Но думать надо уже об этом сегодня», — подытожил глава государства.

Прямая трансляция / © KP.ru