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«Двойник Путина» спросил президента России о нейросетях и ИИ
Во время прямой линии, на которой президент России подвел итоги 2023 года, ему задали два вопроса об искусственном интеллекте, нейросетях и опасностях, которые они могут нести.
Восьмилетняя Арина из Волгоградской области рассказала Владимиру Путину о своих опасениях из-за развития искусственного интеллекта. По словам девочки, она боится, что людей, в том числе ее родителей, бабушку и дедушку, скоро заменят роботы.
Следом вопрос президенту задал студент из Санкт-Петербурга. Он предстал в образе дипфейка — «двойника» самого Путина — и спросил, как тот относится к опасностям, исходящим от нейросетей.
«Я смотрю, вы на меня похожи и можете говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек — это я», — сказал президент.
Он также заметил, что этот дипфейк — его первый «двойник».
Отвечая на вопрос Арины, Путин напомнил, что бабушку никто не заменит, это невозможно.
«Предотвратить развитие ИИ, в том числе того, у которого появляются когнитивные возможности, невозможно. А значит, нужно возглавить. Нужно сделать так, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Можно говорить о возможных ограничениях. <…> Нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создавать условия, которые могут привести к опасностям для человечества. В свое время, когда ядерная бомба превратилась в угрозу, тогда начали договариваться. Так же, наверное, будет с ИИ: когда лидеры этого направления осознают угрозы. Но думать надо уже об этом сегодня», — подытожил глава государства.
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