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Первый российский безэкипажный катер испытают в зоне СВО

Управляющий директор военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко сообщил РИА Новости о готовности первого отечественного быстроходного морского дрона, который создали для Министерства обороны. Вскоре его отправят на испытания в зону специальной военной операции на Украине.

Безэкпипажный катер «Одуванчик» / © KMZ

Беспилотник получил рабочее название ББКН «Одуванчик». До конца 2023 года года разработчики обещают построить еще десять таких безэкипажных катеров.

«Одуванчик» может развивать скорость до 80 километров в час, преодолевать расстояния до 200 километров и перевозить до 600 килограммов грузов.

© Лампа знаний / NS-community

Морской беспилотник можно использовать для поражения портов и судов противника, а также для блокады акватории. «Одуванчик» можно оснастить различным оружием: от турелей с пулеметом и ракетами до разведывательной аппаратуры.

© Sputniklive/ NS-community