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В Китае создали самую быструю аккумуляторную батарею для электромобилей

Компания SVOLT из КНР представила аккумуляторы нового типа, предназначенные для электромобилей, которые могут зарядиться до 100% минимум за 12 минут.

Аккумуляторные батареи для электромобилей / © SVOLT

Представители SVOLT сообщили, что их аккумуляторы заряжаются быстрее всех аналогичных устройств: для зарядки до 100% понадобится от 12 минут до получаса.

Новые аккумуляторы подойдут почти всем моделям легковых электромобилей и гибридных авто, обеспечив запас хода до 350 километров.