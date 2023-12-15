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В Китае создали самую быструю аккумуляторную батарею для электромобилей
Компания SVOLT из КНР представила аккумуляторы нового типа, предназначенные для электромобилей, которые могут зарядиться до 100% минимум за 12 минут.
Представители SVOLT сообщили, что их аккумуляторы заряжаются быстрее всех аналогичных устройств: для зарядки до 100% понадобится от 12 минут до получаса.
Новые аккумуляторы подойдут почти всем моделям легковых электромобилей и гибридных авто, обеспечив запас хода до 350 километров.
С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
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Допинг: быстрее, выше, сильнее
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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