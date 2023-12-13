Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появились изображения первого электрического Range Rover

В следующем году выйдет первый электрический Range Rover компании Land Rover.

Электрический Range Rover / © Land Rover

СМИ сообщили, что электромобиль будет таким же быстрым, как бензиновый Range Rover, разгон которого с нуля до 100 километров в час занимает 4,5-4,6 секунды.

Электрический Range Rover / © Land Rover

Электрический Range Rover создали на платформе MLA, которая поддерживает 800-вольтные электрические установки. Это позволит быстро заряжать аккумуляторную батарею машины.

Электрический Range Rover / © Land Rover

Электрический Range Rover / © Land Rover

© Land Rover