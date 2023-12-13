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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 минут назад
Рейтинг: +654
Посты: 1322

Появились изображения первого электрического Range Rover

В следующем году выйдет первый электрический Range Rover компании Land Rover.

Сообщество
# Range Rover
# транспорт
# электромобили
Электрический Range Rover / © Land Rover
Электрический Range Rover / © Land Rover

СМИ сообщили, что электромобиль будет таким же быстрым, как бензиновый Range Rover, разгон которого с нуля до 100 километров в час занимает 4,5-4,6 секунды. 

Электрический Range Rover / © Land Rover
Электрический Range Rover / © Land Rover

Электрический Range Rover создали на платформе MLA, которая поддерживает 800-вольтные электрические установки. Это позволит быстро заряжать аккумуляторную  батарею машины.

Электрический Range Rover / © Land Rover
Электрический Range Rover / © Land Rover
Электрический Range Rover / © Land Rover
Электрический Range Rover / © Land Rover
© Land Rover 
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