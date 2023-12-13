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«Вояджер-1» шлет на Землю странные сообщения

NASA сообщило, что в работе космического зонда «Вояджер-1» произошел новый сбой. Аппарат не может корректно передать данные на Землю.

Художественная иллюстрация зонда «Вояджер» / © NASA

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, система полетных данных (FDS) «Вояджера-1», которая собирает бортовую инженерную информацию и данные от научных инструментов зонда, больше не взаимодействует с телекоммуникационным блоком (TMU) должным образом.

Следовательно, пакет данных с информацией не передается обратно на Землю.

«Сейчас этот пакет данных застрял. Передается повторяющаяся комбинациz единиц и нулей», — сообщило NASA.

Инженеры, скорее всего, потратят недели, чтобы найти решение возникшей проблемы, ведь зонд находится на расстоянии примерно 24 миллиардов километров от Земли, а сигнал от него идет сюда 22 с половиной часа.

Это не первая неисправность «Вояджера-1» за последние годы. Так, в мае зонд «запутался» в своем местоположении в космосе.