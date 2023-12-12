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В Монголии нашли самое древнее в мире седло

Международная команда археологов с помощью радиоуглеродного анализа показала, что обнаруженное в монгольской гробнице седло с деревянным каркасом — самое старое из всех найденных на сегодня.

Седло и реконструкция художника / © Antiquity (2023)

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Antiquity, провели анализ артефактов (костей мужчины, коня, деревянного лука, фрагментов одежды из овечьих и барсучьих шкур, железных удил, седла и других частей конского снаряжения) из «могилы всадника» — пещерного захоронения V века нашей эры, расположенного в провинции Ховд в Монголии. Выяснилось, что седло относится к 267-535 годам нашей эры.

Радиоуглеродный анализ седла / © Antiquity (2023)

Седло, созданное на деревянной раме, было изготовлено из березы и раскрашено черной и красной краской. По бокам свисали стремена — кожаные петли с железными кольцами, которые обеспечивали устойчивость всадника при езде на лошади.

Останки древнего коня и фрагменты его снаряжения / © W. Taylor and J. Bayarsaikhan