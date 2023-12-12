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«Джеймс Уэбб» получил детальное изображение остатка сверхновой Кассиопея А

Сотрудники Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое детальное изображение Кассиопеи А, которую запечатлел космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). Это ярчайший на небе радиоисточник на частотах выше одного гигагерца за пределами Солнечной системы.

Кассиопея А / © NASA, ESA, CSA, STScI, D. Milisavljevic (Purdue University), T. Temim (Princeton University), I. De Looze (University of Gent)

Новое изображение позволяет рассмотреть структуру остатка сверхновой и составляющие ее частицы газа и пыли, которые содержат такие элементы, как сера, кислород, аргон и неон.

Изображения Кассиопеи А, сделанные в ближнем (слева) и среднем (справа) инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI, D. Milisavljevic (Purdue University), T. Temim (Princeton University), I. De Looze (University of Gent)

Масштаб изображения поражает: размер мельчайших скоплений вещества, которые можно различить, — 16 миллиардов километров (100 астрономических единиц, то есть 100 расстояний от Солнца до Земли). Размер всего остатка сверхновой превышает 10 световых лет, или 96 триллионов километров.

Кассиопея А в ближнем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI, D. Milisavljevic (Purdue University), T. Temim (Princeton University), I. De Looze (University of Gent)