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Qysea представила первый в мире модульный подводный дрон с ИИ
Компания Qysea представила новую модель подводного дрона FiFish E-GO. Он оснащен HD-камерой, способен снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и делать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.
Дрон использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта в управляющем программном обеспечении. Они позволяют FiFish E-GO сохранять устойчивость в бурной воде, захватывать цели и следовать за ними.
Аппарат может развивать максимальную скорость движения в 5,6 километра в час и опускаться на глубину до 200 метров.
Большинство частей дрона — двигатели, камеру, светодиодные прожекторы и батареи — можно быстро снять и переустановить. Это не только упрощает модернизацию аппарата, но и позволяет хранить E-GO в разобранном виде.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
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