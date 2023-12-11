Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Qysea представила первый в мире модульный подводный дрон с ИИ

Компания Qysea представила новую модель подводного дрона FiFish E-GO. Он оснащен HD-камерой, способен снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и делать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

Подводный дрон FiFish E-GO / © Qysea

Дрон использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта в управляющем программном обеспечении. Они позволяют FiFish E-GO сохранять устойчивость в бурной воде, захватывать цели и следовать за ними.

Аппарат может развивать максимальную скорость движения в 5,6 километра в час и опускаться на глубину до 200 метров.

Подводный дрон FiFish E-GO / © Qysea

Большинство частей дрона — двигатели, камеру, светодиодные прожекторы и батареи — можно быстро снять и переустановить. Это не только упрощает модернизацию аппарата, но и позволяет хранить E-GO в разобранном виде.

Подводный дрон FiFish E-GO / © Qysea

Подводный дрон FiFish E-GO / © Qysea

Подводный дрон FiFish E-GO / © Qysea

© QYSEA · FIFISH AI ROV