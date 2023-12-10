Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen
Архитектурный журнал Dezeen подвел итоги 2023 года и представил небоскребы, которые были построены в этом году и привлекли внимание СМИ.
Студия под руководством японского архитектора Кенго Кума спроектировала расположенную в Ванкувере (Канада) 43-этажную башню Альберни / © Dezeen
В результате сотрудничества датского офиса 3XN и австралийской фирмы BVN была проведена модернизация башни 1970-х годов Quay Quarter Tower / © Dezeen
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Российские ученые раскрыли причину изменчивости океанических течений на глубине более четырех тысяч метров
Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Морского гидрофизического института РАН и МФТИ обнаружили новый механизм изменчивости циркуляции антарктических вод во впадинах Мирового океана и показали, что даже небольшие вихри на поверхности способны изменять, а в некоторых случаях даже останавливать, придонные течения на глубине более 4000 метров. Эти течения важны с точки зрения климата — именно они переносят наиболее холодные воды из Антарктики к экватору. Физические механизмы, влияющие на это движение, важны для понимания того, как океан перераспределяет тепло между низкими и высокими широтами.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
На проходящей в Шанхае выставке Marintec China 2023 государственная китайская верфь заявила о намерении построить самый большой в мире атомный контейнеровоз (на 24 тысячи стандартных контейнеров). Необычной чертой 400-метрового гиганта должен стать реактор такого типа, который до сих пор никому не удавалось заставить работать штатно.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика
Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени
10 странных самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии