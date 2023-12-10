Лучшие небоскребы 2023 года по версии архитектурного журнала Dezeen

Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Морского гидрофизического института РАН и МФТИ обнаружили новый механизм изменчивости циркуляции антарктических вод во впадинах Мирового океана и показали, что даже небольшие вихри на поверхности способны изменять, а в некоторых случаях даже останавливать, придонные течения на глубине более 4000 метров. Эти течения важны с точки зрения климата — именно они переносят наиболее холодные воды из Антарктики к экватору. Физические механизмы, влияющие на это движение, важны для понимания того, как океан перераспределяет тепло между низкими и высокими широтами.