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Спутник сфотографировал «врата в ад»

Спутник NASA Landsat 8 недавно получил новые изображения самого активного вулкана Эфиопии — Эртале. С афарского языка его название переводится как «курящаяся гора» или «врата в ад».

Вулкан Эртале / © NASA Earth Observatory

Вулкан Эртале находится в пустыне Данакиль, он лежит ниже уровня моря и представляет собой составную часть так называемого афарского треугольника — зоны сильной вулканической активности. Лавовое озеро в кратере на вершине, показанное на снимке, бурлит как минимум с 1967 года, а возможно, и с 1906-го.

Во время недавнего всплеска активности спутники обнаружили тепловые аномалии в кратере на вершине начиная с середины сентября 2023 года. Почти все наблюдения за Эртале ученые ведут на основе спутниковых снимков, поскольку вулкан расположен в отдаленном районе и практически недоступен для исследований.