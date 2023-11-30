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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
55 минут назад
Рейтинг: +192
Посты: 234

Опубликованы снимки конкурса «Фотограф года дикой природы — 2023», понравившиеся зрителям

Музей естественной истории Лондона объявил шорт-лист премии «Фотограф дикой природы года» в номинации «Выбор народа».

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
«Степные приматы» / © Marco Gaiotti
«Степные приматы» / © Marco Gaiotti
«Ледяная кровать» / © Nima Sarikhani
«Ледяная кровать» / © Nima Sarikhani
«Совместное воспитание» / © Mark Boyd
«Совместное воспитание» / © Mark Boyd
«Мусорные напитки» / © Claire Waring
«Мусорные напитки» / © Claire Waring
«Нежное прикосновение» / © Andy Parkinson
«Нежное прикосновение» / © Andy Parkinson
«Редкое зрелище» / © Axel Gomille
«Редкое зрелище» / © Axel Gomille
«Любопытство» / © Gerald Hinde
«Любопытство» / © Gerald Hinde
«Смотришь на меня, смотрю на тебя» / © John E. Marriott
«Смотришь на меня, смотрю на тебя» / © John E. Marriott
«Пропущенный глоток молока» / © Karim Iliya
«Пропущенный глоток молока» / © Karim Iliya
«Соседский спор» / © Ofer Levy
«Соседский спор» / © Ofer Levy
«Возвращение на родину» / © Divr Barkay
«Возвращение на родину» / © Divr Barkay
«Медузы и полярное сияние» / © Audun Rikardsen
«Медузы и полярное сияние» / © Audun Rikardsen
«Осы-блестянки» / © Frank Deschandol
«Осы-блестянки» / © Frank Deschandol
«Нарушитель спокойствия» / © Stefan Christman
«Нарушитель спокойствия» / © Stefan Christman
«Трудные переговоры» / © Ayala Fishamer
«Трудные переговоры» / © Ayala Fishamer
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