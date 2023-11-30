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Китайская компания опубликовала захватывающие снимки Земли из космоса

Компания по производству фотоаппаратов Insta360 из Шэньчжэня (Китай) в январе 2023 года отправила в космос две камеры Х2. Они находятся на борту спутников компании Spacety и могут работать в самых суровых условиях, выдерживая жару и холод, радиацию, а также сильную вибрацию.

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360

Недавно представители Insta360 опубликовали снимки с фотокамер, отметив, что эти космические изображения станут лишь началом. В ближайшее время компания планирует получить четкие изображения звезд и Млечного Пути.

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360

По словам разработчиков, их камеры настолько невероятны, что сделанные фото и видео невозможно оценить в полной мере даже на мониторах с максимальным качеством картинки.

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360

Звезды в объективе камеры Х2 / © Insta360

Земля в объективе камеры Х2 / © Insta360