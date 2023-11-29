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Самолет Брэнсона совершил первый трансатлантический рейс на экологичном авиационном топливе

Самолет Virgin Atlantic, на борту которого находились сам основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон и британский министр транспорта Марк Харпер, днем 28 ноября вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и спустя почти семь часов сел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Самолет компании Virgin Atlantic / © Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Boeing 787 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 стал первым дальнемагистральным самолетом, который совершил трансатлантический рейс на чистом экологичном авиационном топливе (SAF). Оно на 88% состоит из переработанных жирных кислот, на 12% — из ароматического керосина, полученного из отходов кукурузы.

Такое топливо играет ключевую роль в сокращении выбросов углеводорода, но примерно в три-пять раз дороже обычного авиатоплива. На его долю приходится менее 0,1 процента от общего мирового объема используемого сегодня авиатоплива.