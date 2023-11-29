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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +71
Посты: 164

Самолет Брэнсона совершил первый трансатлантический рейс на экологичном авиационном топливе

Самолет Virgin Atlantic, на борту которого находились сам основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон и британский министр транспорта Марк Харпер, днем 28 ноября вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и спустя почти семь часов сел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 

Сообщество
# Virgin Atlantic
# авиация
# транспорт
Самолет компании Virgin Atlantic / © Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images
Самолет компании Virgin Atlantic / © Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Boeing 787 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 стал первым дальнемагистральным самолетом, который совершил трансатлантический рейс на чистом экологичном авиационном топливе (SAF). Оно на 88% состоит из переработанных жирных кислот, на 12% — из ароматического керосина, полученного из отходов кукурузы. 

Такое топливо играет ключевую роль в сокращении выбросов углеводорода, но примерно в три-пять раз дороже обычного авиатоплива. На его долю приходится менее 0,1 процента от общего мирового объема используемого сегодня авиатоплива.

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# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
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Педро Зурита
8 секунд назад
meautentico, это если вы бутылку водки бахнете, то движение ваше замедлится. А время нет.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
2 минуты назад
Pavel, шкала времени одна: в ней есть секунды, минуты, часы.... Можно придумать и другую. Но от этого время другим не станет. Ведь оно не материально

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
3 минуты назад
Николай Цыгикало, ну как музей для потомков это будет уж точно интереснее чем сгорание в атмосфере. Да, развалится. Но через лет 50-100 это будут

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Педро Зурита
3 минуты назад
Dmitr Sha, у того, кто утверждает, что камни не могут удаляться др. от друга с двойной скоростью света, явно камни в голове. Или он просто забыл таблицу

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Равиль Садыков
5 минут назад
Вопрос: с Земли на Плутон улетела ракета со скоростью близкой к "с". Через 10 минут, с ракеты в сторону Земли направили лазерный луч. Увидят ли на

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
6 минут назад
Андрей Тихонов, послушайте, а 2х2 действительно 4. Или это относительно...?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
7 минут назад
Дмитрий Шурбин, теория относительности - это и есть парадокс. Вымыслы, противоречия, догадки, замешанные на заумных формулах. Всё сброшено в один

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

IL IV
9 минут назад
Димыч Димон, если для фотона время "исчезает", можете рассмотреть не фотон, а нейтрино ускоренный до скорости 0.99c (99% от скорости света). Для нейтрино

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий GF
10 минут назад
"Многочисленные источники издания Daily Mail" Авторитетное издание, надо запомнить

СМИ: сотрудники ЦРУ десятилетиями занимались поисками НЛО по мируСМИ: сотрудники ЦРУ десятилетиями занимались поисками НЛО по миру

Педро Зурита
11 минут назад
Добрый Фей, время не может замедлятся и ускорятся. Оно не материально. Оно не может существовать само по себе. Оно либо есть, либо его нет. Время - это

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Марат Абилов
11 минут назад
Любит у нас народ рассуждать на научные темы, не имея специального образования по теме. Прямо как у Чехова А.П. "Письмо ученому соседу".

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
13 минут назад
В. Троян, сжать пространство невозможно. Оно не материально. Это, как сжать слово или мысль. Пространство - это расстояние между объектами. Его

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Михаил
14 минут назад
Игорь Петелин, что такое "казуистические формулы", можно ссылку на такие? И какими формулами пользовались вы, во время данных расчетов?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
16 минут назад
А. Самодуров, скорее всего, мы просто глисты, живущие в заднице некого существа. И эту задницу считаем Вселенной, в то время, как за нами наблюдают в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
20 минут назад
Evg, время не может течь по-другому. Это не река. Время не материально. Время - это мера измерения. Как метр или миля. Время - это "расстояние" между

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Shelove517
23 минуты назад
Nick K, я тоже об этом подумал сразу, так как кино массовое влияет на культуру по определению массово. Но пока советские фильмы влияли на аудиторию,

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Педро Зурита
25 минут назад
Vlad Imir, а где доказательства вашего бреда??

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Педро Зурита
26 минут назад
Этот бред физиков о постоянной и максимальной скорости света, искривлении пространства и разном течении времени слышу с детства. И не верю. Как

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Денис Кардаш
39 минут назад
Что за мода на уродскую переднюю часть у таких минимашин? И совершенно непонятный задний скос вместо хоть какого-то багажника. А так тема же

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Михаил
39 минут назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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