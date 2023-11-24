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Билл Гейтс пообещал трехдневную рабочую неделю благодаря ИИ
Новые технологии вместе с искусственным интеллектом, вероятно, не заменят людей, но они могут сделать возможной трехдневную рабочую неделю — по крайней мере, так считает Билл Гейтс.
Сооснователь корпорации Microsoft во время подкаста «Что теперь?» комика Тревора Ноа рассказал, какую угрозу несет ИИ для рабочих мест.
По мнению Гейтса, искусственный интеллект не оставит людей на улице, отобрав у них рабочие места. Напротив, новая технология упростит жизнь таким образом, что людям не придется много работать, ведь «машины могут производить всю еду и прочее».
«В итоге получится общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю. И это, вероятно, нормально», — отметил Гейтс.
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