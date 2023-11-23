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Российские ученые собрали рекордный урожай овощей в Антарктиде

Участники Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) вместе с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН успешно завершили эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции «Восток».

Огурцы на станции «Восток» / © ААНИИ

Исследователям удалось собрать рекордный урожай овощей. В результате эксперимента они также подтвердили, что в двух оранжереях различного типа с использованием беспочвенной технологии «панопоника» на одном квадратном метре площади в год можно вырастить: до 100 килограммов огурцов, до 149 килограммов листовой капусты, множество других листовых и листостебельных овощных культур, а также до 29 килограммов томатов и до 11 килограммов сладкого перца.

По словам ведущего геофизика ААНИИ на станции «Восток» Андрея Теплякова, вырастить огурцы было значительно проще, чем арбузы, поскольку они менее прихотливые.

Урожай помидоров на станции «Восток» / © ААНИИ

Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде.

В июле этого года в самом холодном месте планеты ученые вырастили арбузы. За 103 дня с шести растений удалось получить восемь спелых и сладких плодов с мякотью красного или желтого цвета. Таким образом, мощность фитотехкомплекса позволяет выращивать до 40 килограммов арбузов ежегодно.

Урожай овощей на станции «Восток» / © ААНИИ

Урожай овощей на станции «Восток» / © ААНИИ

Урожай овощей на станции «Восток» / © ААНИИ