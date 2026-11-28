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Почему нельзя наказывать кошек?
Кошка кусается или сделала лужу мимо лотка. Первое желание многих хозяев — наказать питомца. Разбираемся, почему нельзя это делать.
Что делают хозяева, обнаружив лужу или подранный диван? Кто-то кричит, другие и вовсе начинают бить питомца. Делать это категорически нельзя. Как поясняют ветеринары, кошки не связывают наказание с проступком, даже если хозяин наказывает их спустя совсем небольшое время.
Однако само наказание она может запомнить. Животное может начать бояться хозяина, близкий человек превратится для нее в источник стресса. В некоторых случаях кошки начинают бояться всех людей.
Иногда кошки начинают вести себя агрессивно. У других начинается мочеиспускание на фоне стресса. А хозяин может считать, что кошка ему мстит или не слушается. В итоге человек продолжает наказывать питомца, а его поведение становится лишь хуже.
В такой ситуации кошка будет жить с хроническим стрессом. Стресс, в свою очередь, приводит к некоторым заболеваниям, в том числе идиопатическому циститу. Также стресс может усугубить течение воспалительных заболеваний кишечника и спровоцировать чрезмерное вылизывание, приводящее к образованию проплешин и повреждений кожи.
Важно понимать, что крики также не помогут. У кошек очень чувствительный слух. К тому же крик будет лишь пугать животное. Если кошка регулярно ходит в туалет мимо лотка, причиной может быть не плохой характер, а болезни. Так что лучше всего показать кошку ветеринару. Если же она дерет вещи, можно подобрать ей подходящую когтеточку.
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При хронических инфекциях иммунные клетки постепенно теряют способность бороться с вирусами, даже если те продолжают размножаться в организме. Это крайне опасно и может привести к гибели человека. До сих пор такое иммунное «самоторможение» связывали с длительной нагрузкой на клетки. Новый эксперимент показал, что их истощение — результат работы особого защитного механизма, необходимого, чтобы иммунитет не убил своего носителя.
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Большинство россиян считают, что в будущем их страна сможет успешно конкурировать с США и Китаем в области космических технологий и освоения космоса. При этом оптимизм заметно растет с возрастом, а мужчины чаще женщин сомневаются в перспективах отечественной космонавтики. Такие результаты показало совместное исследование Naked Science и Russian Field.
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