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Почему нельзя наказывать кошек?

Кошка кусается или сделала лужу мимо лотка. Первое желание многих хозяев — наказать питомца. Разбираемся, почему нельзя это делать.

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Что делают хозяева, обнаружив лужу или подранный диван? Кто-то кричит, другие и вовсе начинают бить питомца. Делать это категорически нельзя. Как поясняют ветеринары, кошки не связывают наказание с проступком, даже если хозяин наказывает их спустя совсем небольшое время.

Однако само наказание она может запомнить. Животное может начать бояться хозяина, близкий человек превратится для нее в источник стресса. В некоторых случаях кошки начинают бояться всех людей.

Иногда кошки начинают вести себя агрессивно. У других начинается мочеиспускание на фоне стресса. А хозяин может считать, что кошка ему мстит или не слушается. В итоге человек продолжает наказывать питомца, а его поведение становится лишь хуже.

В такой ситуации кошка будет жить с хроническим стрессом. Стресс, в свою очередь, приводит к некоторым заболеваниям, в том числе идиопатическому циститу. Также стресс может усугубить течение воспалительных заболеваний кишечника и спровоцировать чрезмерное вылизывание, приводящее к образованию проплешин и повреждений кожи.

Важно понимать, что крики также не помогут. У кошек очень чувствительный слух. К тому же крик будет лишь пугать животное. Если кошка регулярно ходит в туалет мимо лотка, причиной может быть не плохой характер, а болезни. Так что лучше всего показать кошку ветеринару. Если же она дерет вещи, можно подобрать ей подходящую когтеточку.

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