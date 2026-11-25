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NASA получило в собственность экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
Экспериментальный самолет X-59 прошел процедуру приемки, после чего NASA официально получило его в собственность от компании-разработчика Lockheed Martin Skunk Works.
NASA 23 ноября 2026 года объявило о завершении передачи ему всех прав на экспериментальный самолет X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology — технология малошумного сверхзвукового полета). Важный этап был пройден 18 ноября после того, как самолет выполнил перелет из Калифорнии во Флориду и обратно.
Спустя год после первого полета в рамках программы NASA, призванной подготовить почву для возвращения сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров, X-59 впервые отправился в полет на восток из Калифорнии, направившись к Космическому центру имени Кеннеди во Флориде. Предполагалось, что самолет примет участие в авиашоу MAX POWER, организованном NASA, однако погодные задержки помешали ему присоединиться к демонстрационной программе мероприятия.
NASA пояснило, что, несмотря на продолжение летных испытаний в Исследовательском центре имени Армстронга в Эдвардсе (Калифорния), официальным владельцем самолета до недавнего времени оставалась Lockheed Martin. После завершения приемочной проверки совместно с NASA, которая стала одним из ключевых этапов закрытия контракта, компания передала самолет агентству.
С момента первого полета 28 октября 2025 года X-59 прошел путь от первоначальных проверок бортовых систем до сверхзвуковых испытаний. Постепенное расширение диапазона режимов полета необходимо для подготовки к этапу акустической оценки в рамках программы QueSST.
По данным NASA, к 28 октября 2026 года — первой годовщине первого полета — X-59 выполнил уже 40 испытательных вылетов, поднялся на высоту более 17,1 километра и продемонстрировал способность работать в режимах, значительно выходящих за пределы первоначально освоенных дозвуковых скоростей.
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