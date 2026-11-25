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Беспилотник AKINCI впервые сбросил противолодочную торпеду ORKA
Турецкий беспилотный боевой летательный аппарат Bayraktar AKINCI компании Baykar выполнил первое испытание по сбросу новой малогабаритной торпеды ORKA, разработанной турецкой компанией ROKETSAN.
О проведении испытания Baykar сообщила 22 ноября 2026 года в публикации в социальных сетях, озаглавленной «Испытание сброса торпеды нового поколения ORKA». По данным государственного информационного агентства Турции Anadolu, AKINCI вылетел с летного учебно-испытательного центра в Чорлу, расположенном в провинции Текирдаг, с торпедой на борту. Испытание проходило в заливе Сарос. Торпеда ORKA была штатно сброшена с подкрыльевого узла подвески и вошла в воду в заданной точке. После этого беспилотник вернулся на аэродром в Чорлу.
Это испытание названо первым случаем сброса торпеды ORKA с беспилотной авиационной платформы. Доступные сведения подтверждают успешное отделение боеприпаса от носителя и его приводнение, однако не содержат информации о сценарии, в котором торпеда осуществляла бы поиск, сопровождение или атаку подводной цели. Поэтому испытание следует рассматривать прежде всего как важный этап интеграции вооружения с носителем, а не как демонстрацию полного цикла поражения подводной лодки.
Появление ORKA расширяет номенклатуру вооружения, доступного для беспилотных платформ. Разработанная компанией ROKETSAN малогабаритная торпеда предназначена для поражения подводных целей. Ее можно запускать с надводных кораблей и авиационных носителей. Для обнаружения целей используется активная и пассивная гидроакустическая головка самонаведения, а для наведения на цель — бортовая система управления.
Испытание сброса с AKINCI имеет большое значение, поскольку расширяет потенциальный перечень задач этого беспилотника за счет возможностей противолодочной борьбы.
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